Сильный пожар начался в жилом доме в Омске после взрыва газа

В многоквартирном жилом доме в Омске взорвался газ в квартире на четвертом этаже. После хлопка в доме начался пожар, который в данный момент ликвидируется силами МЧС.

Как сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Омской области, к тушению привлечены более 50 пожарных и спасателей. Они используют двенадцать единиц специальной техники.

«В 04.37 поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома в Октябрьском округе города Омска. На месте пожара от МЧС России работают 52 человека и 12 единиц техники», - рассказали в ГУ МЧС по региону.

На данный момент жители здания уже эвакуированы, для спасения использовались пожарные лестницы. Сообщается, что спасатели сумели ликвидировать открытое горение. Информация о жертвах или пострадавших на данный момент отсутствует.