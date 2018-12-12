Украинские раскольники устроили драку на глазах у прихожан

Архиерею сломали посох, а священнику - ребра в результате массовой драки в Западной Украине. Причиной инцидента стал переход клирика из одной неканонической церкви в другую.

Драка произошла в Успенском храме, в Тернопольской области между архиепископом так называемой Украинской автокефальной православной церкви Тихоном Петранюком и прихожанами во главе с настоятелем Иоанном Бойко.

Поводом для произошедшего стал указ, который запрещает Бойко служить в УАПЦ из-за того, что два месяца назад он вместе со своим приходом перешел в так называемый Киевский патриархат.

Архиерей УАПЦ пришел в храм во время богослужения, чем возмутил прихожан, которые закрыли перед ним двери храма. Но это не остановило священника – он снова вошел в храм. В результате массовой драки он получил сотрясение головного мозга и перелом ребер, сообщает издание «20 минут».

Потасовка случилась за несколько дней до Объединительного собора, который должен был создать церковь, независимую от Московского патриархата.