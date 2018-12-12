Разведка Украины прекратила сотрудничество с СНГ

Украинская служба внешней разведки выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.

Выход из Соглашения инициирован по поручению президента Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Участие украинской разведки в этом договоре вместе с российскими спецслужбами абсурдно, «учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая продолжается уже пятый год», заявили в ведомстве.

«СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантической разведывательном сообществе и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб», - добавили в СВРУ.

Соглашение об основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ было заключено в 1992 году.