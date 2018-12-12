Роскосмос передаст пробы обшивки поврежденного «Союз МС-09» органам следствия

Роскосмос вернет на Землю и передаст органам следствия образцы обшивки, которые российские космонавты взяли с поверхности корабля Союз МС-09. Об этом сообщил глава организации Дмитрий Рогозин.

«Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», - цитирует «Интерфакс» Рогозина.

Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования «Союза МС-09» и обнаружили «дыру» при вскрытии обшивки бытового отсека. Ремонтные процедуры с обшивкой в подобных условиях прошли впервые в истории.

Космонавтам пришлось вскрыть противометеоритную защиту корабля, чтобы добраться до нужной точки. Отверстие обнаружилось не сразу, защитные листы пришлось отгибать. В итоге специалисты нашли поврежденное место корабля «Союз МС-09». По их словам, оно напоминало «расползшегося паука».