В здании Минтруда рухнул лифт вместе с сотрудником

Сотрудник Министерства труда РФ госпитализирован в больницу после того, как в здании ведомства упал лифт, в котором он находился.

«Сегодня в Минтруде России вышел из строя один из лифтов. Пострадал один работник министерства. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма», - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Минтруд проведет расследование по данному несчастному случаю.