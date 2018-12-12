«Оскорбительно и цинично»: в МИД Венесуэлы оценили заявление Помпео о российских Ту-160

В министерстве иностранных дел Венесуэлы прокомментировали заявления главы Госдепа США Майкла Помпео о российских Ту-160. Эти стратегические бомбардировщики ранее прибыли в страну для совместных учений.

По мнению главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, слова Помпео о «разбазаривании государственных средств» не только оскорбительны, но и циничны. Министр напомнил, что сами США владеют более чем 800 известными военными базами в десятках стран мира. Штаты «разбазаривают» на них астрономическое количество бюджетных денег, в том числе на территории Латинской Америки.

«Реакция США на сотрудничество между военными России и Венесуэлы неуважительна и цинична. США владеют как минимум 800 военными базами в 70 странах. Сейчас 75 из 107 американских военных программ работают в странах Латинской Америки. Удивительно, что власти США сомневаются в нашем праве как суверенного государства на сотрудничество в области обороны с другими странами, хотя президент Дональд Трамп прямо угрожал нам военным вмешательством», - написал глава МИД Венесуэлы в Twitter.

В понедельник, 10 декабря, пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Ан-124 «Руслан», два стратегических ракетоносца Ту-160 и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России совершили перелет в Венесуэлу. «Звезда» публиковала кадры прибытия российских самолетов в венесуэльском аэропорту Майкетия.