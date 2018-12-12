Футболист Кокорин впал в легкую депрессию в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев спокойно относится к нахождению в СИЗО «Бутырка», а нападающий «Зенита» Александр Кокорин около недели назад впал в легкую депрессию. Об этом сообщила «Спорт-Экспресс» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Оба футболиста находятся под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». Их обвиняют по статьям 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство» за нападения на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на политиков Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Арест Кокорина и Мамаева продлен до восьмого февраля 2019 года.