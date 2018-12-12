Туроператор «Жемчужная река» продавал билеты на несуществующие рейсы

Правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны туроператора «Жемчужная река» - компания продавала билеты на несуществующие рейсы в Китай.

Выяснилось, что туроператор продал билеты на регулярный рейс авиакомпании Pegas Fly на 23 ноября из «Жуковского» в Хайкоу. В маршрутной квитанции было написано, что обратный полет будет выполнен той же компанией восьмого декабря. Представители Pegas Fly приехали 11 декабря в Росавиацию и объяснили, что прекратили полеты в Хайкоу еще 26 ноября, а рейсы в декабре туда не были запланированы. Об этом сообщил РИА Новости представитель Росавиации.

«Компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристской деятельности и отправила туристов на остров Хайнань заведомо без обратного билета», - отметили в ведомстве.

Ранее авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в Китай из-за долгов «Жемчужной реки», но позже согласилась вывести за свой счет вывезти 1,5 тысячи туристов, которые купили путевки туроператора.