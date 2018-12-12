Стала известна личность стрелка в Страсбурге

Полиция обнародовала информацию о личности мужчины, который устроил массовую стрельбу в торговом центре Страсбурга вечером 11 декабря. Им оказался человек из списка опасных преступников.

Как сообщает издание Le Progres, 29-летний мужчина давно находился в картотеке Главного управления внутренней безопасности. Примечательно, что утром 11 декабря он должен быть задержан полицейскими, однако мероприятие осуществить не удалось, так как мужчины не было дома.

Кроме того, стало известно, что стрельба в Страсбурге произошла в трех точках города, то есть перестрелка состояла как минимум из трех эпизодов. Первый случился на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикан, второй момент произошел на улице Орфевр, а заключительный - на пересечении Гран и Савон.

По данным СМИ, количество погибших от действий стрелка горожан достигло четырех человек. Однако по официальным данным на текущий момент погибли два человека, еще 11 ранены, более половины из них находятся в тяжелом состоянии. Мэр Страсбурга заявил, что среда 12 декабря в городе станет днем траура по жертвам трагедии.