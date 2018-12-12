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Европейский газ для Украины рекордно подорожал

Вадим Синицын
02:19 12.12.2018
Цена за тысячу кубометров газа из Европы для Украины в ноябре составила 339 долларов.
Европейский газ для Украины рекордно подорожал
Фото: Pixabay

Ноябрьская цена на импортный газ для Украины побила рекорд и составила 339 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщает агентство УНИАН, всего месяц назад Украина покупала аналогичный объем газа за 323 доллара. Стоит отметить, что до отказа от покупки российского газа в 2015 году топливо обходилось стране значительно дешевле – по оценкам главы директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, в четыре раза.

Ранее депутат и потенциальный кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что стоимость газа для населения и постоянное повышение тарифов «убивают украинцев». По мнению политиков, рост цен не обоснован.

Официальный Киев регулярно повышает цены на газ для населения в соответствии с обязательствами перед МВФ. Инфраструктура в стране, между тем, оставляет желать лучшего – в ноябре по стране прошел ряд «газовых бунтов» из-за срыва отопительного сезона в городах.

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