Захарова ответила на призыв депутата Рады уничтожить Крымский мост

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука об уничтожении Керченского моста призывом к терроризму.

«Одно из многочисленных заявлений с прямым призывом к террористической деятельности со стороны киевского режима и политической элиты современной Украины. Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что вся политика официальной киевской власти строится на провокациях.

Напомним, ранее Мосийчук заявил, что Керченский мост – «вражеская» транспортная инфраструктура, на строительство которой Украина не давала разрешение, поэтому сооружение нужно уничтожить.