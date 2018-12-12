Космонавты обнаружили отверстие в «Союзе МС-09» после вскрытия обшивки

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования «Союза МС-09» и обнаружили «дыру» при вскрытии обшивки бытового отсека.

Сразу найти отверстие после прорезывания микромеиеоритной защиты не удалось. Но Кононенко увидел ее сбоку, когда отогнул лист защиты ножом, сообщили в Центре управления полетами.

В ЦУП подтвердили наличие отверстия и уточнили, что оно выглядит как темное пятно. Кононенко отметил, что оно похоже на «расползшегося паука».

Ранее стало известно, что Кононенко взял образец микромеиеоритной защиты в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», на котором должны были остаться следы от сверла, прошедшего по его поверхности. В это время Прокопьев страховал коллегу.

Заметим, вскрытие противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев закончили работу на внешней поверхности Международной космической станции, не до конца выполнив планируемые задачи, и возвращаются на борт.