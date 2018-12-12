Туристический автобус перевернулся под Псковом

Десять человек пострадало в результате ДТП под Псковом – туристический автобус потерял управление и перевернулся на трассе в Пушкиногорском районе.

По данным ПАИ, тяжело пострадавших нет, но все пассажиры, получившие травмы, доставлены в ближайшую больницу.

Ранее стало известно, что экскурсионный микроавтобус съехал в кювет и перевернулся на 13-м километре автодороги Пушкинские Горы – Велье.

В автобусе ехали 17 человек: 13 студентов, один экскурсовод, два сопровождающих и водитель, сообщил ТАСС глава Пушкиногорского района Александр Баранов.