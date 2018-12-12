Украина надеется на помощь Бога и инопланетян в разрушении Крымского моста

Для Украины мост через Керченский пролив – вражеская транспортная инфраструктура, которая должна быть разрушена. Об этом заявил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук «Обозревателю».

Депутат считает, что мост является «вратами» из Черного в Азовское море, а украинская «власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить». Мосийчук убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская конструкция, так как Украина не давала разрешения на его строительство.

«Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... (...) Так или иначе, мост будет уничтожен», - считает Мосийчук, надеясь, что причиной разрушения моста все-таки станет стихийное бедствие.

Напомним, Крымский мост открылся 15 мая 2018 года. Он стал самым протяженным в России – 19 километров. Строительство моста обошлось в 228 миллиардов рублей.