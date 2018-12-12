Путин раскритиковал ситуацию с переполненностью тюрем

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с десятками заключенных в одной камере недопустимой.

«Люди сидят десятками в одной камере. Это недопустимо абсолютно», - заявил Путин на заседании Совета по правам человека.

Власти стараются держать проблему соблюдения прав человека в тюрьмах под контролем – это очень острая тема, отметил Путин.

Также президент сказал, что отправлять иностранцев, нарушивших закон, на родину вместо наказания несправедливо по отношению к россиянам.