Путин раскритиковал ситуацию с переполненностью тюрем
Президент считает недопустимым содержать в одной камере десятки заключенных.
Фото: Viktor Chernov, Globallookpress
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с десятками заключенных в одной камере недопустимой.
«Люди сидят десятками в одной камере. Это недопустимо абсолютно», - заявил Путин на заседании Совета по правам человека.
Власти стараются держать проблему соблюдения прав человека в тюрьмах под контролем – это очень острая тема, отметил Путин.
Также президент сказал, что отправлять иностранцев, нарушивших закон, на родину вместо наказания несправедливо по отношению к россиянам.
«За одно и то же деяние российский гражданин может оказаться за решеткой, а иностранец просто отправится на родину. О какое наказание для него!», - прокомментировал Путин.