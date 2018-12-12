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Двое убиты, одиннадцать ранены: число жертв стрельбы в Страсбурге возросло

Вадим Синицын
00:24 12.12.2018
Полиции удалось установить личность стрелка, однако информация о ней пока не разглашается.
Фото: jamiebealebrown, Twitter
Видео: 1 957 896 vues, Youtube

В Страсбурге возросло число погибших и раненых в результате стрельбы на Рождественской ярмарке. По обновленным данным, погибли как минимум два человека, пострадали не менее одиннадцати.

Как сообщает телеканал BFMTV, озвученные данные не являются окончательными. Раненые люди могут уйти из жизни, несмотря на старания врачей – более половины из них находятся в критическом состоянии.

Полиции удалось установить личность стрелка, однако информация о ней пока не разглашается. В данным момент злоумышленник все еще не задержан, он сумел скрыться и пуститься в бега. Кроме того, он все еще вооружен.

Мотивы стрелка еще неизвестны. Местная полиция призвала прессу не распространять слухи, однако никаких достоверных подробностей пока не сообщила. Информации о россиянах, которые могли пострадать в ходе трагедии, не сообщается.

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