Сильнейшая турбулентность: при посадке рейса Москва – Сургут пострадали двое бортпроводников

Два бортпроводника получили травмы на рейсе из Москвы в Сургут. Лайнер Boeing 737 попал в зону высокой турбулентности.

Инцидент произошел, когда пассажирский самолет уже заходил на посадку в аэропорт Сургута. В турбулентности находящиеся в воздушном суде люди испытали серьезные перегрузки. По словам очевидцев, борт трясло так сильно, что люди едва не вылетали из кресел.

Пострадавшие бортпроводники получили различные ранения, в том числе порезы и ушибы. У обоих были подозрения на переломы.

Однако благодаря мастерству пилота и экипажа самолет удалось вывести из зоны турбулентности и успешно посадить. После посадки судно осмотрели техники, пострадавшим была немедленно оказана медицинская помощь. СК РФ на транспорте инициировал проверку случившегося.