Первый самолет с застрявшими в Китае туристами прилетел в Казань

Первый пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» доставил туристов, которые ранее не могли вылететь из Китая, в Казань.

По словам Артура Абдрашитова, заместителя председателя комитета по туризму Татарстана, первая партия туристов составила 373 человека – это жители Казани и близлежащих городов. В аэропорту Казани была создана специальная оперативная группа, которая консультировала туристов: и тех, кто уже оказался на китайском острове Хайнань, и тех, кто успел взять путевки, но понимает, что вовремя вылететь не получится.

Напомним, российские туристы не смогли вовремя вернуться на родину из Китая из-за долгов туроператора «Жемчужная река», чьими услугами воспользовались граждане РФ.

В Китае остается около 200 россиян, чей отпуск еще не закончился.