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Ранены шестеро, стрелок в бегах: появились подробности о стрельбе на ярмарке в Страсбурге

Вадим Синицын
23:20 11.12.2018
В медицинских учреждениях Страсбурга приведен в действие протокол чрезвычайного положения.
Фото: Roberto Pasini, Ropi, GlobalLookPress
Видео: 1 957 896 vues, Youtube

Количество раненых при стрельбе на Рождественской ярмарке в Страсбурге возросло до шести. Сам стрелок при этом в данный в момент не задержан и пытается скрыться, пустившись в бега.

Как сообщает телеканал BFMTV, в медицинских учреждениях Страсбурга приведен в действие протокол чрезвычайного положения. Такой статус вводят в случае катастроф или террористических актов.

Сведений о пострадавших в ходе атаки россиянах на данный момент нет. Российское консульство не располагает информацией о гражданах РФ, которые могли бы пострадать от действий неизвестного стрелка.

Стрельба была открыта в одном из торговых центров Страсбурга вечером 11 декабря. Известно, что от рук атакующего погиб как минимум один человек. Мотивы стрелка еще неизвестны, местная полиция призвала прессу не распространять слухи, однако никаких достоверных подробностей пока не сообщила.
 

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