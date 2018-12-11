Ранены шестеро, стрелок в бегах: появились подробности о стрельбе на ярмарке в Страсбурге

Количество раненых при стрельбе на Рождественской ярмарке в Страсбурге возросло до шести. Сам стрелок при этом в данный в момент не задержан и пытается скрыться, пустившись в бега.

Как сообщает телеканал BFMTV, в медицинских учреждениях Страсбурга приведен в действие протокол чрезвычайного положения. Такой статус вводят в случае катастроф или террористических актов.

Сведений о пострадавших в ходе атаки россиянах на данный момент нет. Российское консульство не располагает информацией о гражданах РФ, которые могли бы пострадать от действий неизвестного стрелка.

Стрельба была открыта в одном из торговых центров Страсбурга вечером 11 декабря. Известно, что от рук атакующего погиб как минимум один человек. Мотивы стрелка еще неизвестны, местная полиция призвала прессу не распространять слухи, однако никаких достоверных подробностей пока не сообщила.

