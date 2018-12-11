Неизвестный открыл стрельбу на Рождественской ярмарке в Страсбурге

В результате стрельбы в торговом центре во французском Страсбурге на границе с Германией погиб один человек, еще трое получили ранения, передает Reuters со ссылкой на данные местной пожарной службы.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на Рождественской ярмарке. Видеозаписи с места происшествия опубликованы в Сети.

Местные власти призывали соблюдать спокойствие и не распространять слухи, однако никаких подробностей инцидента не раскрыли.