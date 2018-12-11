Один из задержанных украинских моряков отказался давать показания

Украинский военнослужащий Денис Гриценко, являвшийся командиром одного из задержанных украинских кораблей в Керченском проливе, отказался от дачи показаний по делу незаконном пересечении границы РФ. При этом Гриценко также отказывается признать свою вину.

«Сегодня были следственные действия, мой клиент отказался давать показания и не признал вину», - сообщил адвокат задержанного ТАСС.

По словам защитника Гриценко Николая Полозова, следствие в настоящее время также рассматривает его ходатайство о разрешении свидания моряка с родственниками. Украинский моряк сообщил адвокату, что в Москве к нему относятся уважительно, и никакой силы во время этапирования его в столицу со стороны спецназа применено не было.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в Керченском проливе, после чего были задержаны российскими пограничниками. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ СБУ. 28 ноября Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты своих задержанных моряков.