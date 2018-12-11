Путин повысил пенсии военнослужащим

Российский президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому с 2019 года повысят пенсии для военнослужащих. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пенсии повысятся не только у военных, но и у тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, в пожарной охране, в исправительных учреждениях, войсках Росгвардии и органах по борьбе с наркотиками.

С 1 января 2012 года при начислении пенсий военным должны были учитывать сумму в размере 54% от его ставки. С 2013 году она должна была увеличиваться ежегодно на 2% до достижения 100%.

Однако последние несколько лет Госдума принимала законы по заморозке постепенного роста расчетной части денежного довольствия военнослужащих для начисления пенсий. В связи с чем, они не росли.

Согласно новому закону, с 1 января до 1 октября 2019 года размер довольствия, учитывающийся для исчисления пенсии увеличится до 73,68%, таким образом, пенсии вырастут до 6,3%. Средняя военная пенсия составит около 26 тысяч рублей.