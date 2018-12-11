Кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома в США

В американском штате Калифорния кошка месяц ждала своих хозяев у сгоревшего дома. Инцидент произошел в городе Парадайс. Видео с воссоединением домашнего питомца и семьи опубликовано в социальных сетях.

В результате мощного лесного пожара сгорел дом, из которого спешно эвакуировалась семья, оставив кошку по кличке Тимбер, поскольку они не смогли ее найти. Владелица животного Кортни Верблоу отметила, что спустя месяц они решили осмотреть место, когда опасность миновала.

По ее словам, вся семья до последнего надеялась, что она осталась жива.