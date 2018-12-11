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Уникальный эксперимент: на МКС напечатают человеческий хрящ на 3D-принтере

Игорь Лапик
22:22 11.12.2018
Магнитный биопринтер в космосе позволит воспроизвести хрящевую ткань человека и щитовидную железу мыши.

На МКС проводят научный опыт, похожий на фантастику. Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выступили в роли «космических первопечатников», запустив уникальный эксперимент. На отечественном 3D-биопринтере должны напечатать щитовидную железу мыши и человеческий хрящ.

«Мы ожидаем, что полученные результаты приблизят нас к новой области космической медицины - биофабрикации в космосе, которая позволит изучать различные процессы, происходящие в человеческих тканях в условиях невесомости», - говорит Сергей Прокопьев.

Маленький, но увесистый 3D-биопринтер, получил название «Органавт» - от слова орган. В нем размещены шесть контейнеров в которых и происходит научное волшебство. В условиях невесомости биологические клетки под воздействием магнитного поля сами объединяются в заданную форму и срастаются воедино.

Начать печатать живые ткани на орбите должны были еще в октябре. Но эксперимент пришлось отложить из-за неудачного запуска ракеты. Тогда био-принтер, находившийся в бытовом отсеке корабля «Союз», упал в степях Казахстана. Но 11 декабря почти в целости и сохранности впервые был представлен на всеобщее обозрение журналистов на пресс-конференции.

По сути мы являемся свидетелями того, как человечество сделало шаг к бессмертию. Ведь если все пойдет по плану – будет совершен прорыв в трансплантологии и появится технология печати сложных человеческих органов.

«Это может укладываться в некую миссию по спасению людей, потому что если мы, наконец, научимся собирать органы конкретного человека из его же клеток, то мы решим задачу трансплантации. Самое ужасное, когда люди ждут, когда кто-нибудь умрет, чтобы их органы можно было пересадить», - говорит Александр Островский, генеральный директор компании по производству 3D-биопринтеров.

Наши ученые считают, что 3D-биопечать может совершить революцию и в пищевой промышленности. Таким способом и мясо любое напечатать можно. Американцы, кстати, свой первый биопринтер запустят на МКС только в феврале. А об успехе отечественного эксперимента мы узнаем уже 20 декабря, когда очередной экипаж вернется на Землю.

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