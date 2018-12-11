Российские военные за сутки выдали 500 продовольственных наборов в провинции Дамаск

За прошедшие сутки российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хирджилла в провинции Дамаск, в ходе которой было выдано 500 продовольственных наборов. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон было проведено 2013 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3160 тонн.

В рамках реализации указа президента САР от 9 октября сирийские власти продолжили работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. К 10 декабря было амнистировано 16352 человека.

Как отметил Соломатин, продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев.

«К 11 декабря восстановлено 30830 жилых домов, 711 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтирован 931 км автомобильных дорог», - сообщил генерал-лейтенант.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

По словам Соломатина, в течение суток боевики обстреляли населенные пункты Телль-Марак и Телль-Баззам провинции Хама, Икко и Нахшебба в провинции Латакия, а также района Суккари, северо-западной, юго-западной и западной окраин Алеппо.