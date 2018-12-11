В МИД РФ высказались о замечании Помпео по поводу полета двух Ту-160 в Венесуэлу

Российский МИД прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, касавшиеся учебного полета стратегических российских бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу. Напомним, госсекретарь США заявил якобы о «разбазаривании государственных средств», которым обернулась отправка в Венесуэлу российских самолетов.

Как сказано в комментарии МИДа, в ведомстве понимают, что сам формат замечаний, сделанных через Twitter, ни к чему не обязывает. Однако в данном случае речь идет об официальном лице, так что здесь наблюдается явное пренебрежение нормами дипломатической этики, отметили в ведомстве.

«Сказанное Госсекретарем неприемлемо, не говоря уже о том, что совершенно непрофессионально», - заявили в МИДе.

МИД также подчеркнул, что «прежде чем считать деньги в чужом кармане, Вашингтону следует обратить внимание на то, как расходуются его собственные».

«Генеральный инспектор Министерства обороны США, к примеру, уже не раз бил тревогу по поводу растранжиривания миллионов долларов американских налогоплательщиков, якобы направленных на помощь Афганистану, но так и не принесших никакого облегчения его жителям и даже не дошедших по назначению. Столь же сомнительна результативность реализации колоссального военного бюджета США на других направлениях», - сказано в комментарии.

Ранее на заявление Помпео отреагировали в Кремле. Там назвали заявления госсекретаря США «неуместными» и «недипломатичными». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.