Лихач сбил мэра города в Карелии: видео
В Питкяранте в Карелии вечером 10 декабря машина марки Geely сбила главу местной администрации Татьяну Юрченко.
Видео: Подслушано в Птк. (Питкяранта), ВКонтакте
Мэра города Питкяранта Татьяну Юрченко сбил лихач на автомобиле, когда она переходила дорогу около местной администрации.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как при обгоне машина совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Затем автомобиль врезался в другое транспортное средство.
Как пишет Karelia.news, за рулем сбившего мэра автомобиля находился 24-летний молодой человек. По данным Госавтоинспекции, водитель мог превысить скорость.
Юрченко была госпитализирована в Центральную республиканскую больницу (ЦРБ). У мэра города оказался закрытый перелом левого предплечья.