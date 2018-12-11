Лихач сбил мэра города в Карелии: видео

Мэра города Питкяранта Татьяну Юрченко сбил лихач на автомобиле, когда она переходила дорогу около местной администрации.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как при обгоне машина совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Затем автомобиль врезался в другое транспортное средство.

Как пишет Karelia.news, за рулем сбившего мэра автомобиля находился 24-летний молодой человек. По данным Госавтоинспекции, водитель мог превысить скорость.

Юрченко была госпитализирована в Центральную республиканскую больницу (ЦРБ). У мэра города оказался закрытый перелом левого предплечья.

