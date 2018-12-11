Российские космонавты вышли в открытый космос для осмотра дыры в «Союзе»

Российские члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко и Сергей Прокопьев приступили к третьему в этом году выходу в открытый космос. Там космонавты будут находиться более шести часов. Главной задачей, которая стоит перед ними, является вскрытие противометеоритной защиты корабля «Союз МС-09» и осмотр отверстия в его бытовом отсеке снаружи.

«Выходной люк стыковочного отсека "Пирс" открылся. Продолжительность работы космонавтов в открытом космосе должна составить примерно 6 часов 31 минуту», - заявили ТАСС в Центре управления полетами.

Подобная операция по вскрытию противометеоритной панели будет проводиться впервые в истории космонавтики. Кононенко и Прокопьев должны вскрыть теплоизоляцию и метеоритную защиту, а также осмотреть и сфотографировать отверстие в бытовом отсеке. Кроме этого они возьмут соскобы с поверхности отверстия и отправят их на Землю для дальнейшего исследования специалистами.

Отмечается, что во время проведения операции Олег Кононенко будет пристегнут к грузовому манипулятору «Стрела». Эта телескопическая конструкция, которая может вытягиваться до 15 метров, является краном для перемещения грузов и космонавтов по внешней поверхности МКС.

Напомним, МКС зафиксировала утечку воздуха в «Союзе» в конце августа этого года. При этом экипаж корабля обнаружил отверстие в бытовом отсеке. Повреждение удалось «залатать» герметиком. Госкорпорация «Роскосмос» до сих продолжает расследование обстоятельств появления повреждения на корабле «Союз МС-09».