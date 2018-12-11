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Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии

Василиса Морозова
20:42 11.12.2018
Президент России Владимир Путин подтвердил продление заморозки накопительной части пенсии.
Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии
Фото: Alexey Sukhorukov, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, Пенсионный фонд будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью пойдут на финансирование страховой части.

Однако закон касается тех, кто родился после 1967 года и добровольно подал заявление в Пенсионный фонд о формировании накопительной пенсии.

Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть. Эта норма продлена до 2021 года.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по РФ составляет 14 144 рубля.
 

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