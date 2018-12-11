Путин поручит генпрокурору проверить законность ареста правозащитника Пономарева

Еще одним из вопросов, заданных Владимиру Путину во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, стал вопрос о задержании 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. С просьбой проверить законность ареста Пономарева к президенту обратился журналист Николай Сванидзе.

Владимир Путин ответил, что был готов к этому вопросу, который, несомненно, должен был возникнуть на заседании СПЧ. И сказал, что обратится с соответствующей просьбой к генеральному прокурору Юрию Чайке.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее. В то же время ставить под сомнение сейчас справедливость принятого судом решения мне очень трудно. Просто невозможно. Есть суд, он принял решение, потом второе решение. Что я увидел из той справки, которую прочитал, - речь шла о призывах к несанкционированным митингам и так далее», - отметил президент.

По словам Путина, в России не должна быть допущена ситуация, которая сейчас сложилась во Франции.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж? Где разбирают брусчатку и жгут все подряд? И страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», - сказал президент.

При этом Путин напомнил собравшимся о скончавшейся правозащитнице Людмиле Алексеевой, которая могла находить компромисс с властями, и договариваться о проведении митингов на законных основаниях. К этому, по словам Путина, нужно стремиться всем.

Напомним, Пономарев признан виновным в призывах к участию в незаконном массовом мероприятии из-за репоста приглашения на прогулку в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Тверской суд арестовал правозащитника на 25 суток, позднее Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток.