Во Львовской области 2019-й объявили Годом Бандеры

Депутаты во Львовской области на сессии облсовета объявили следующий, 2019-й, Годом Степана Бандеры и Организации украинский националистов (ОУН)*.

Как пишет УНИАН, депутаты приняли такое решение в связи с празднованием в следующем году 110-летия со дня рождения деятеля, а также 90-й годовщины I Конгресса украинских националистов.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области 2019 год объявлен Годом Бандеры. К празднованию его дня рождения разработают план мероприятий и выделены средства из бюджета.

(ОУН-УПА)* - Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.