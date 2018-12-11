Путин высказался о ситуации с задержанной в США россиянкой Бутиной

Президент России Владимир Путин затронул тему о задержании в США россиянки Марии Бутиной. Об этом Путин заговорил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее происходит... Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает», - заметил президент.

По словам Владимира Путина, о Марии Бутиной могут знать только в Совете Федерации, где она работала «у кого-то из замов».

«Ей за это 15 лет может быть там назначено? Это что такое? Я не знаю, что они там придумают, накрутят на эти 15 лет», - добавил Путин.

Напомним, суд американского округа Колумбия назначил слушания по делу россиянки на 12 декабря. Предполагается, что на этой части процесса арестованная гражданка РФ якобы может признать обвинения по одному или нескольким пунктам.

Ранее адвокаты Бутиной попросили суд назначить слушания, посвященные сделке со следствием. О каких пунктах обвинения и признания идет речь, на данный момент неизвестно.