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Агрегаторы такси: кто отвечает за безопасность пассажиров

Константин Коковешников
19:54 11.12.2018
Садился в такси, а попал в больницу - с такими ситуациями все чаще сталкиваются жители больших городов, где функционируют, так называемые агрегаторы, фирмы, которые помогают с быстрым заказом машин.

Идея агрегаторов такси в современном, стремительном мире очень практична, однако качество услуг порой оставляет желать лучшего. Когда дело доходит до судебных разбирательств, выясняется, что компании никакой ответственности за квалификацию таксистов, как и за ее отсутствие, не несут.

Раздробленный плечевой сустав и постоянные боли в спине - последствия поездки в такси, которая для владельца компании по организации праздников Елены Гращенковой завершилась плачевно.

Водитель, которого позже посадят за употребление наркотиков, вспоминает она, был словно в тумане. Он врезался в дерево, а затем в фонарный столб. Водитель был приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей, но не выплатил ни копейки, также как и популярная компания по заказу такси. Она, как оказалось, оказывает исключительно информационные услуги.

«Сегодняшние таксомоторные дельцы, они специальным образом организовали всю эту схему с этими несуществующими юридическими лицами - иначе говоря, фейковыми таксопарками. Для того, чтобы эта ответственность свалилась на водителя, у которого в итоге ничего нет», - пояснила пострадавшая в такси Гращенкова.

В ДТП на Покровском бульваре в Москве на прошлой неделе под колеса такси попали сразу трое дорожных рабочих. Как выяснилось позже, предполагаемый виновник аварии не имел права работы в такси, а машину одолжил у своего знакомого. Для того, чтобы такие случаи больше не повторялись, в Госдуме предлагают наказывать штрафом до 500 тысяч рублей так называемых агрегаторов, которые распределяют заказы водителям.

«Они приняли заказ, передали кому-то. Кто отвечает за мою безопасность? Эти службы говорят, что не отвечают! Что за тарифы? Почему они такие? То есть это очень сложный закон. Я скажу, что он сложнее, чем для всех других видов транспорта. Потому что он все-таки элитный транспорт», - сказал первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Виталий Ефремов.

За последние несколько лет цена поездки и время ожидания такси снизились в разы. В первую очередь, это заслуга агрегаторов, признали в столичных автопарках. Вместе с тем, доступность такси повлекла целый ряд проблем.

Раньше бороться приходилось с так называемыми «бомбилами», теперь часть из них ушла в Интернет, замаскировавшись под вывеской легального такси. Искать клиентов на улицах больше необязательно. Достаточно зарегистрироваться в одном из многочисленных приложений по вызову такси и просто «сидеть в телефоне».

Только в прошлом месяце за нарушения из-за фейковых и купленных разрешений на работу в такси было изъято более 800-т машин. А компаниям, выдавшим разрешения, выписан штраф на 60 тысяч рублей за каждую.

«У нас на сегодняшний день происходит достаточно странная вещь. Когда, согласно законодательству, разрешение на таксомоторные перевозки выдается на автомобиль, кто находится за рулем этого автомобиля, мы не знаем», - отметил автоэксперт, координатор межрегионального общественного движения Евгений Грэк.

Добавить к этому отсутствие необходимости получать российские права для мигрантов из некоторых стран Средней Азии -  так и выходит множество самых разнообразных законодательных инициатив - от запрета на работу в такси для иностранцев в принципе до установки в приложении так называемой тревожной кнопки, которую пассажир может нажать в случае опасности. Что касается самих агрегаторов такси, то ни пока молчат. Ни одна из компаний до принятия закона предоставить нам комментарий не согласилась.

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