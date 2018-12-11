Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков

Министерство юстиции РФ ответило на вопросы Европейского суда по правам человека, прояснив обстоятельства задержания 24 украинских моряков при незаконном пересечении ими границы Российской Федерации в Керченском проливе.

Как отметили в ведомстве, Киев использует Европейский суд в качестве инструмента для «достижения собственных политических целей». Во-первых, Киев не подготовил формуляр жалобы, а, во-вторых, Украина не предоставила никаких документов с доказательствами.

«Российские власти выразили озабоченность рядом процессуальных дефектов, как в обращении властей Украины, так и в реакции Европейского Суда на них», - цитирует сообщение Минюста «Коммерсант».

По сообщению Минюста РФ, украинское ходатайство в ЕСПЧ «основано на спекуляциях и домыслах», а суд их принял, не «проверив на соответствие требованиям, установленным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод для обращения в этот международный судебный орган».

В своем ответе Россия рассказала, что моряки задержаны за незаконное пересечение границы и заключены под стражу на основании постановления суда России. Европейский суд также проинформировали о «нетяжелом характере» ранений трех из задержанных моряков, отметив, что им предоставлена необходимая медпомощь.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе, после чего были задержаны российскими пограничниками. 28 ноября Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты своих задержанных моряков.