Путин допустил изменения закона о митингах

Президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в закон о митингах и шествиях, об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях и так далее. Почему нет? Надо только подумать, взвешенное решение принять... Посмотреть на возможность каких-то корректировок в законе вполне возможно», - заявил российский лидер.

Путин прокомментировал предложение руководителя Совета по правам человека Михаила Федотова. Президент обратил внимание на ныне покойную правозащитницу Людмилу Алексееву, которая сумела «найти компромиссы» в условия действующего закона.

Напомним, федеральный закон о собраниях и митингах, демонстрациях и шествиях был изменен в июне 2012 года. Тогда стало обязательным согласование митингов и демонстраций. Весной 2016 года это требование распространилось и на одиночные пикеты.

