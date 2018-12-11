В Москве ожидаются девятибалльные пробки

Вечером 11 декабря пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Отмечается, что затруднение движения начнется с 19.00 по местному времени.

По состоянию на 18.50 ситуация на дорогах в городе оценивается в восемь баллов. Затруднение движения наблюдается в центре мегаполиса, на Садовом кольце и в Лефортовском тоннеле, на ТТК в районе станции «ЗИЛ» и на шоссе Энтузиастов.

Дорожная ситуация будет осложнена из-за погодных условий, по прогнозам синоптиков, в Москве возможна гололедица и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться у отметки в ноль градусов, заявили в Гидрометцентре.