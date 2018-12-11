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Вдова Солженицына рассказала, что власти не любили писателя за правду

Игорь Балдин
18:55 11.12.2018
Торжественная церемония открытия памятника писателю на улице, которая носит имя Александра Солженицына, прошла в день его 100-летия.

В центре Москвы 11 декабря появился памятник писателю Александру Солженицыну. Монумент открыли в день столетия писателя, на улице названной его именем. Церемонию посетил российский президент Владимир Путин. Он отметил особое отношение к нобелевскому лауреату, который прошел войну, был репрессирован и изгнан из страны. Но все равно вернулся на родину, без которой себя не мыслил.

Президент рассказал, что хорошо помнит все встречи с писателем и очень ценит его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Солженицын, по словам главы государства, был цельным, исключительно принципиальным человеком, который никогда и никому не стремился быть удобным.

На сцене Большого Театра играют люди в тулупах и валенках, вместо софитов – прожекторы, а под потолком колючая проволока. Заключенный с табличкой «Щ-854» – это Иван Денисович - один из главных символов ГУЛАГа. Дирижеру, что смотрит на него из оркестровой ямы, сегодня, в день 100-летия Солженицына непросто – зовут его Игнат Солженицын. Легендарный писатель, создавший эту повесть, его отец.

«Мне, конечно, хочется, чтобы любой контакт с произведениями Солженицына заставлял нас задуматься, заново вдуматься в те вопросы, которые он ставит перед каждым из нас», - отметил сын писателя, пианист, дирижер Игнат Солженицын.

Жизнь миллионов советских Иванов Денисовичей Александр Соженицын знал хорошо. Еще в 1945-м его – фронтовика, командира батареи звуковой разведки, кавалера Ордена Красной Звезды – арестовали за критику Сталина. Подмосковные лагеря, столичные шарашки, казахский Степлаг – писатель прошел путь советского зэка, дорогу голода и унижений длиной в 11 лет.

«Он выжил еще и потому, что писал. Он писал в уме, там нельзя было записывать и негде хранить. Он сочинял, и одну неделю каждый месяц тратил на повторение, чтобы не забыть, что он сочинил», - сказала его вдова Наталья.

По ее словам, всего писатель сочинил и в уме держал 12 тысяч строк, которые были записаны в первую очередь. Тогда, в лагере, он начал создавать «Пир победителей», «В круге первом», «Шоссе энтузиастов» - это тракт, по которому заключенных отправляли на восток, рассказывает вдова писателя.

В доме на Тверской скоро появится музей Солженицына, где в 1974-м его арестовали, чтобы выслать из страны. До этого были годы преследований.

«На него было реальное покушение. Рецитином укол ему сделали в очереди в гастрономе. И об этом потом один из участников этой операции – сотрудник КГБ, который сожалел о ней – когда перестройка началась, он дал об этом интервью», - рассказала Наталья Солженицына.

Материал для книг писатель всегда брал из собственной биографии. «Матренин Двор» – он о деревне Мильцево Владимирской области, где в конце 1950-х Солженицын работал учителем. Вдова фронтовика крестьянка Матрена Захарова - настоящая, как и ее история. Такая же реальная и вся его многолетняя лагерная жизнь, описанная в книге «Архипелаг Гулаг».

«Восходит к реальным людям. И та энергия, и тот свет, который исходит от героев - это энергия и свет реально живших людей», - отметил писатель Евгений Водолазкин.

Несмотря на обыски и угрозы, Солженицын до последнего не хотел покидать Родину. Когда в 1970-м ему вручили Нобелевскую премию, в Стокгольм не поехал, понимая, что назад пути не будет. Из Цюриха, затем из американского Вермонта, он следил за новостями из Москвы. Как только ему вернули гражданство, он поспешил домой. Причем свой путь начал с русской глубинки – три месяца путешествовал по стране – с востока на запад, общаясь с людьми и внимательно записывая все свои впечатления. В итоге писатель опять стал «неудобным».

«До этого был неугоден коммунистам, теперь стал неугоден демократам. Власти его не любили – и тогда, и до, и потом. Потому что он говорил правду так, как он ее видит. Любовь его была одна – Россия. Он был, действительно, настоящий патриот, какого поискать еще у его оппонентов», - добавила вдова Солженицына.

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