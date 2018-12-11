Две монахини украли $500 тысяч и проиграли их в казино

Две монахини из католической школы Святого Джеймса, которая находится в Южной Калифорнии, признались, что шесть лет воровали деньги, чтобы путешествовать и играть в казино в Лас-Вегасе.

Как сообщает Daily Breeze, женщины были подругами и работали вместе в католической школе: одна из них работала директором, другая - преподавала в начальных классов. В этом году женщины вышли на пенсию.

Предположительно, в казино монахини проиграли почти $500 тысяч, которые они присвоили из школьного фонда и пожертвований. В настоящее время они сотрудничают со следствием и хотят возместить ущерб, который причинили учебному заведению.