Полиция Абу-Даби стала нести службу на верблюдах
По словам главнокомандующего полицией, этот шаг направлен не только на обеспечение безопасности, но также на сохранение традиций эмирата.
Фото: ADPoliceHQ, twitter
Лошадям в Абу-Даби придется «подвинуться». Полиция эмирата объявила о создании специальных патрулей на верблюдах.
По словам главнокомандующего полицией Абу-Даби Мухаммеда аль-Румейси, такая мера направлена не только на борьбу с преступностью, но также на сохранение национальной культуры.
«Полицейские проходили специальный тренинг для работы на верблюдах, чтобы они смогли выполнять свои служебные обязанности и предотвращать преступления на практике», - сказал глава полиции.
Теперь нарушителям закона негде будет укрыться от полиции не только в черте города, но и в пустыне, пишет издание The National.