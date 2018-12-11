Полиция Абу-Даби стала нести службу на верблюдах

Лошадям в Абу-Даби придется «подвинуться». Полиция эмирата объявила о создании специальных патрулей на верблюдах.

По словам главнокомандующего полицией Абу-Даби Мухаммеда аль-Румейси, такая мера направлена не только на борьбу с преступностью, но также на сохранение национальной культуры.

«Полицейские проходили специальный тренинг для работы на верблюдах, чтобы они смогли выполнять свои служебные обязанности и предотвращать преступления на практике», - сказал глава полиции.

Теперь нарушителям закона негде будет укрыться от полиции не только в черте города, но и в пустыне, пишет издание The National.