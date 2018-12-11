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В лесу застряла елочка: новогоднее дерево не могут доставить в Екатеринбург

Ольга Бороднева
18:15 11.12.2018
Сейчас городская администрация экстренно пытается уладить проблемы с бумагами, чтобы доставить елку в областной центр.

Символ нового года уже три дня не могут доставить в Екатеринбург. Сначала рабочие раскололи ствол дерева пополам - из-за этого пришлось искать другую новогоднюю красавицу; потом машина с елкой увязла в снегу, теперь же ее не пускают в город без документов.

Елку спилили под Михайловском - в 130 километрах от Екатеринбурга. Погрузили, но недалеко уехали - на пути у машины встала автоинспекция. 18-метровое дерево с диаметром в девять метров требует особых документов для перевозки, а их у рабочих не оказалось.

В настоящее время городская администрация экстренно пытается уладить проблемы с бумагами для того, чтобы на этой неделе все-таки торжественно открыть Ледовый городок, на котором должна появиться елка.
 

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