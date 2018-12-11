Заклинило: Мэй долго не могла выйти из машины к Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, однако долго не могла выбраться из автомобиля, чтобы поприветствовать коллегу.

На кадрах видно, как к автомобилю с британским премьером подошла женщина, чтобы открыть дверь Мэй, подергала несколько раз за ручку машины, но та не поддавалась. В какой-то момент ей все же удалось открыть дверь, и Тереза Мэй выбралась из автомобиля.

За сценой с нетерпением наблюдала канцлер ФРГ, которая пожала руку прибывшему в Берлин премьеру.

Как пишет ТАСС, Мэй и Меркель уже завершили двухчасовые переговоры. Они обсуждали дальнейшие действия по поводу Brexit.