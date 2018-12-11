Оставшейся без продуктов отшельнице Агафье Лыковой подарили щенка

Сибирскую отшельницу Агафью Лыкову навестил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после того, как она сообщила, что у нее закончились запасы продуктов. Агафья сделала звонок в понедельник красноярскому документалисту Андрею Гришакову, а он уже сообщил властям. После этого Цивилев решил лично вылететь к отшельнице на вертолете с большим запасом продуктов и сена.

«Навестил сегодня Агафью Лыкову. Хоть и живёт она в Хакасии, но в нашем регионе ее давно уже считают своей - кузбасской. Агафья Карповна уникальный человек, сильный, но одну ее не оставим, поможем! В избе холодно - пар изо рта валит, нужно вставить хорошие окна. Еще корм для коз кончился, привезли», - написал Сергей Цивилев на своей странице ВКонтакте.

Но на этом подарки для Агафьи не закончились. Вместе с запасом продуктов губернатор привез с собою и необычный подарок для отшельницы – щенка. Как выяснилось, она давно мечтала иметь собаку.

«Чтобы одной не скучно было. Ласковый, вдвоем веселее будет», - пояснил Цивилев.

Агафье Лыковой – 74 года. Она – известная сибирская отшельница, единственная из оставшихся в живых членов семьи старообрядцев Лыковых, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Агафья проживает на заимке Лыковых в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия).