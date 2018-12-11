Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронят в США

Правозащитницу Людмилу Алексееву кремировали. По решению родственников, ее прах будет захоронен в Соединенных Штатах. Об этом рассказал член Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, передает РИА Новости.

«Кремация состоялась, но захоронения не будет. Дети заберут с собой урну, они ее увезут в Америку и там похоронят», - сказал он.

Церемония прощания с Алексеевой, которая ушла из жизни восьмого декабря в возрасте 91 год, прошла во вторник, 11 декабря, в Центральном доме журналиста в Москве. Проститься с правозащитницей приехал российский президент Владимир Путин.

Алексеева родилась в 1927 году. Она являлась одним из самых авторитетных людей в правозащитных кругах. В 70-х годах прошлого столетия правозащитница вошла в состав Московской Хельсинкской группы, а в 1996 году Алексеева ее возглавила.

В течение десяти лет Алексеева была членом комиссии по правам человека. Она дважды выдвигалась на Нобелевскую премию мира.