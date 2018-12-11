Черный снег выпал в Ивановской области

В селе Заречный в Ивановской области пошел черный снег, сообщили местные жители в социальных сетях.

Как пишет портал 168.ru, осадки могли окраситься из-за копоти из трубы котельной при трикотажной фабрике. По данным старожилов, в их селениях выпадал даже синий снег. Однако более молодые жители Заречного отмечают, что не видели подобных аномалий.

Напомним, весной в окрестностях Сочи выпал оранжевый снег. Такое явление наблюдалось и на Украине и в Молдавии. Виной всему оказался шторм в Сахаре, в результате которого образовались облака с высокой концентрацией пыли.