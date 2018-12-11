Звезда «Универа» раскритиковал камчатских зрителей, назвав их «быдлом»

Актер Андрей Гайдулян, отыграв с коллегами спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» в Петропавловске-Камчатском, обратился с критической речью к аудитории, присутствовавшей в зале. По словам актера, ему еще ни разу не приходилось сталкиваться с таким «отвратительным отношением» и «свинством» во время спектакля.

«Такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала – это свинство, и вот это слово - «быдло». (Показал актер на надпись на сцене. – Ред.) Второй акт просто невозможно было играть из-за того, что в голос кричало и просто разговаривало ползала», - попенял Гайдулян аудитории.

На видеозаписи, опубликованной изданием «Камчатский репортер», действительно слышно, как актера, даже во время его обличительной речи, перебивают из зала и комментируют его слова.

По словам директора «Камчатского концертно-филармонического объединения», во время антракта несколько человек «перебрали шампанского в буфете».