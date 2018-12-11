Пожар на мебельной фабрике в Щелково охватил тысячу квадратов

Прокуратура начала проверку по факту крупного пожара на мебельной фабрике в подмосковном Щелково. Правоохранители намерены дать оценку действиям надзорных органов и должностных лиц предприятия.

«По поручению прокуратуры Московской области Щелковская городская прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара на местном производственном предприятии», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате ЧП пострадали три работника склада, один из которых госпитализирован.

В настоящее время возгорание удалось локализовать, но полностью погасить пламя пока не удается. С огнем борются 70 человек и 20 единиц спецтехники. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.