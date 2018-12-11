Журнал Time присудил титул «Человек года» группе журналистов

Журнал Time удостоил титула «Человек года» группу журналистов, в том числе убитого при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Турции Джамаля Хашогги, и газету Capital Gazette, в ее офисе в июне была открыта стрельба. Об этом объявили в эфире телеканала NBC.

Указанных лиц издание назвало «стражами», которые олицетворяют «широкую борьбу, которую по всему миру ведет бессчетное число других» людей. Помимо Хашогги титула «Человек года» была удостоена филиппинская журналистка Мария Ресса, а также сотрудники агентства Reuters Ва Лон и Кья Со Оо, которых приговорили к тюремному заключению в Мьянме.

Также представители журнала добавили, что к получению титула «Человек года» были близки американский президент Дональд Трамп и спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Трамп оказался на втором месте, Мюллер разместился на третьем. Также в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» вошел российский президент Владимир Путин.