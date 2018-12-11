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На Украине лопнула «Дружба»

Валентина Пескова
16:43 11.12.2018
В Закарпатской области произошел прорыв на нефтепроводе «Дружба», в результате которого началась утечка нефти.
На Украине лопнула «Дружба»
Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Украине в Закарпатской области произошла авария на нефтепроводе «Дружба». В результате прорыва и разгерметизации в системе нефтепровода началась утечка нефти. Как сообщают местные СМИ, в районе ЧП вблизи села Русское Мукачевского района произошло загрязнение почвы на площади порядка 250 квадратных метров.

По словам председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослава Галаса, авария произошла в результате незаконной врезки части трубопровода с целью воровства.

«Сейчас определили, что это было воровство - несанкционированная врезка с целью воровства сырой нефти. Уже добрались к месту разгерметизации и нашли следы попытки врезки. Очевидно, это кто-то из местных жителей», - сказал Галас в эфире одного из телеканалов.

ЧП произошло около 4 часов утра. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады. Как сообщает издание «Русская весна», для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения, роются специальные ямы-ловушки, из которых нефть откачивают в автоцистерны.

Галас также пояснил, что подобные инциденты периодически происходят на разных участках нефтепровода. Люди воруют сырую нефть, транспортируют ее цистернами, делают из нее самодельный дизель и продают на нелегальных автозаправках.

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