Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Греф: Сбербанк может сменить название

Василиса Морозова
16:37 11.12.2018
В Сбербанке задумались над тем, чтобы не использовать слово «банк» в названии кредитной организации.
Греф: Сбербанк может сменить название
Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Герман Греф заявил, что Сбербанк становится технологической компанией, что «значительно больше, чем банк», поэтому возможна смена названия. Об этом он рассказал по итогам наблюдательного совета.

Как отметил глава Сбербанка, закон требует, чтобы финансовая часть компании сохранила название «банк». При этом идет обсуждение вопроса, однако о чем-то конкретном говорить пока рано, добавил он.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, мы сейчас эту тему проговариваем», — сказал Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что это большая экосистема, которая будет расти и охватывать на 360 градусов клиентов как физических, так и юридических лиц.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.12.2018, 15:40
ГИБДД решила усложнить правила сдачи экзаменов на права
Дата11.12.2018, 13:55
Встреча представителей военных ведомств России и Израиля состоится в Москве
Дата10.12.2018, 11:31
«Яндекс» назвал самого популярного человека года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата11.12.2018, 17:15
Сотый истребитель поколения 4++ Су-35 выпущен в России
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:07 В стране и мире
Видео
Пожар на мебельной фабрике в Щелково охватил тысячу квадратов
16:43 В стране и мире
На Украине лопнула «Дружба»
16:16 В стране и мире
Видео
Руководитель миссии Voyager 2 рассказал о главных надеждах, связанных с космосом
15:00 В стране и мире
Получившего серьезные травмы ведущего НТВ ночью выставили из больницы в Мюнхене
14:24 В стране и мире
Видео
Путин открыл памятник Солженицыну в Москве
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Звезда «Универа» раскритиковал камчатских зрителей, назвав их «быдлом»
Ученые рассказали, как избавиться от толстого живота
Видео
Спорткар на огромной скорости влетел в автомобиль с прицепом в Екатеринбурге: видео
Видео
Басурин сделал экстренное заявление для жителей ДНР и ЛНР
Отшельница Агафья отправила сигнал о помощи
Названы пять лучших автомобилей для русской зимы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.