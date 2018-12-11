Греф: Сбербанк может сменить название

Герман Греф заявил, что Сбербанк становится технологической компанией, что «значительно больше, чем банк», поэтому возможна смена названия. Об этом он рассказал по итогам наблюдательного совета.

Как отметил глава Сбербанка, закон требует, чтобы финансовая часть компании сохранила название «банк». При этом идет обсуждение вопроса, однако о чем-то конкретном говорить пока рано, добавил он.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, мы сейчас эту тему проговариваем», — сказал Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что это большая экосистема, которая будет расти и охватывать на 360 градусов клиентов как физических, так и юридических лиц.

