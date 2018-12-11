Ученые рассказали, как избавиться от толстого живота

Ученые нашли способ избавиться от висцерального жира на животе, который окружает внутренние органы. В этом может помочь ежедневное употребление 10 граммов растворимой клетчатки.

Как сообщает издание Express, это вещество поможет снизить уровень висцерального жира на 3,7% за пять лет. Как заявили специалисты, клетчатка содержится в орехах, ячмене, овсяных отрубях, семенах, горохе, бобах, а также в некоторых овощах и фруктах. Ученые сообщают, что благодаря употреблению цельных зерен человек чувствует себя более сытым, поэтому легче контролирует аппетит.

К снижению процента жира в области живота также приводит потребление мононенасыщенных жиров. Большое их количество находится в авокадо, оливковом масле и некоторых видах орехов. Специалисты советуют избегать насыщенных жиров, которые содержатся в сале, птице, мясе и сливочном масле.